Какие ноутбуки и смартфоны проще ремонтировать? Опубликован рейтинг

Авторы отчёта опирались на данные, собранные для соблюдения французского закона об «индексе ремонтопригодности», который вступил в силу в прошлом году. Закон требует, чтобы производители техники, в том числе смартфонов и ноутбуков, оценивали каждый из своих продуктов в зависимости от того, насколько легко его ремонтировать. Эта оценка должна быть доступна потребителям. Она даётся по 10-балльной шкале.

Из 10 компаний, включённых в рейтинг, Apple получила худшие оценки: 12 сравнительно новых моделей MacBook Air и Pro набрали в среднем 3,16 балла из 10, а 20 моделей iPhone, начиная с iPhone 7, получили всего 2,75 балла из 10. Результаты Microsoft лишь немного лучше по ноутбукам — в среднем 4,6 балла. Google получил низкие оценки за смартфоны Pixel 4a, 6 и 6 Pro — в среднем 4,64 балла из 10.

Dell и Asus оказались производителями самых ремонтопригодных ноутбуков. 36 ноутбуков Dell и 22 ноутбука Asus набрали в среднем 7,81 и 7,61 балла соответственно. Motorola показала сопоставимые результаты в сегменте смартфонов, получив 7,77 из 10 баллов на 18 телефонах.