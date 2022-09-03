Какие новинки представила Honor для мирового рынка

Какие новинки представила Honor для мирового рынкаУ компании большие планы
Honor 70 получил 6,78-дюймовый 120-Гц экран, процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus, тройную камеру с датчиком на 54 Мп, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч и с поддержкой 66-Вт зарядки. Цены на Honor 70 начинаются с 550 евро.
Honor
Планшет Honor Pad 8 может похвастаться 12-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 680 и батареей на 7250 мАч. Его стоимость начинается с 330 евро.
Honor
Ноутбук Honor MagicBook 14 оснащается 14-дюймовым дисплеем, процессорами Intel 12-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050. Ноутбук поддерживает зарядку 100 Вт и заряжается полностью за 80 минут. Цены на него начинаются с 1099 евро.
Honor
Также стало известно, что Honor планирует выпустить свой второй складной смартфон в следующем году, и, в отличие от первой модели Honor Magic V, вторая выйдет за пределами Китая.