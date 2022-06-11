Какие нововведения iOS 16 уже были в Android

Новый экран блокировки в iOS 16 выглядит фантастически. Однако у Google есть виджет At a Glance, который уже достаточно давно предоставляет вам подобную информацию, которая лишь собирается появиться в iOS и которая к тому же “предсказывает”, что вам может понадобится.

Гораздо меньшей функцией, которую добавила Apple, является Live Activities, которая позволяет приложениям добавлять виджет в нижнюю часть экрана блокировки с информацией, например, о спортивных результатах или время до приезда такси. По сути, это похоже на уведомления Android, которые уже много лет доступны разработчикам приложений для использования на Android.

В iOS 16 приложение "Фото" теперь может автоматически делиться фотографиями вашей семьи в общем альбоме, доступ к которому есть у всех ее членов. Google Фото делает это уже как минимум два года. Оно имеет все те же функции, что и Apple, но не ограничивается только продуктами Apple.

Диктовка в новой версии iOS теперь позволяет редактировать и взаимодействовать с тем, что вы диктуете. Вы можете нажимать и удалять элементы, а также просто говорить телефону, что вы хотите сделать, и он это сделает. Кроме того, теперь он автоматически расставляет знаки препинания. Эти функции диктовки являются почти прямым клоном голосового помощника Google для набора текста. Он имеет те же функции взаимодействия с текстом в процессе набора, голосового управления тем, что вы уже набрали, и правильной пунктуации.