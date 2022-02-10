Какие операторы в России лучше всех защищают от телефонных мошенников

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Какие операторы в России лучше всех защищают от телефонных мошенниковИ в чем главная особенность некоторых из них
Агентство TelecomDaily провел исследование, в ходе которого выяснило операторов, которые эффективнее защищают россиян от телефонных мошенников.
Агентство выяснило, что наибольшее количество сервисов для защиты от телефонных мошенников имеется у «Тинькофф Мобайла» и «МегаФона», однако у последнего один из этих сервисов пока находится в режиме тестирования.
Эксперты отмечают, что важнейшим фактором защиты является блокировка входящих с номеров, использующих подмену номера, то есть скрывающих свой настоящий. Эта функция реализована бесплатно у таких банковских виртуальных операторов, как «СберМобайл», «ВТБ Мобайл» и «Тинькофф Мобайл».
Это важное преимущество экосистемных продуктов, значение которых на российском рынке сотовой связи постепенно растет. В данном случае сервис позволяет защититься от телефонного мошенничества
Денис Кусков
Гендиректор ИАА TelecomDaily
Источник: Telecomdaily