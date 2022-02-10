Какие операторы в России лучше всех защищают от телефонных мошенников

Агентство выяснило, что наибольшее количество сервисов для защиты от телефонных мошенников имеется у «Тинькофф Мобайла» и «МегаФона», однако у последнего один из этих сервисов пока находится в режиме тестирования.

Эксперты отмечают, что важнейшим фактором защиты является блокировка входящих с номеров, использующих подмену номера, то есть скрывающих свой настоящий. Эта функция реализована бесплатно у таких банковских виртуальных операторов, как «СберМобайл», «ВТБ Мобайл» и «Тинькофф Мобайл».