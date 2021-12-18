Какие процессоры для смартфонов самые популярные в мире

Сообщается, что глобальные поставки систем на чипе выросли на 6% год от года в третьем квартале 2021. А поставки SoC для 5G-смартфонов выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследователи рассказали, что тайваньский производитель MediaTek лидирует на рынке SoC для смартфонов с 40-процентной долей. Это обусловлено конкурентоспособностью 5G-процессоров и высоким спросом на SoC 4G.