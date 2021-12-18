Какие процессоры для смартфонов самые популярные в мире

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Какие процессоры для смартфонов самые популярные в миреЛидер — тайваньский производитель
Аналитики Counterpoint изучили рынок мобильных процессоров и составили рейтинг из производителей SoC.
Сообщается, что глобальные поставки систем на чипе выросли на 6% год от года в третьем квартале 2021. А поставки SoC для 5G-смартфонов выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исследователи рассказали, что тайваньский производитель MediaTek лидирует на рынке SoC для смартфонов с 40-процентной долей. Это обусловлено конкурентоспособностью 5G-процессоров и высоким спросом на SoC 4G.
У американского производителя Qualcomm в третьем квартале тоже выросли показатели как в квартальном, так и в годовом сопоставлении. Компания возглавила рынок основной полосы частот 5G с долей 62%. Apple стоит на третьем месте.
Источник: Counterpoint