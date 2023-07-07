Какие смартфоны чаще всего попадают в ремонт в России

Какие смартфоны чаще всего попадают в ремонт в РоссииИ при чем тут санкции
Согласно последним данным, спрос на ремонт iPhone вырос на 66% в мае и июне этого года. Такой резкий рост в сегменте ремонта можно объяснить расширением рынка частных сервисных центров и отдельных специалистов на фоне ограничений, с которыми столкнулись авторизованные сервисные центры, сообщает Авито Услуги.
Общий спрос на ремонт мобильных телефонов также значительно вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Список спроса возглавил iPhone с заметным ростом на 66%.
Спрос на ремонт других устройств Apple также вырос. Например, за услугами по ремонту iPad обращались в четыре раза чаще, а спрос на ремонт MacBook вырос на 74%.
С мая по июнь этого года в России также наблюдался всплеск спроса на ремонт мобильных телефонов китайских и корейских брендов, хоть и не всех. Особенно активно за услугами по ремонту обращались владельцы телефонов Huawei - интерес к ремонту на платформе вырос на 51%. При этом количество запросов на ремонт смартфонов Xiaomi и Honor снизилось на 18% и 33% соответственно. Однако отметим, что смартфоны Xiaomi ремонтируют не реже, чем смартфоны других брендов, «просто с этим почти всегда справится ближайшая мастерская — владельцам китайских бюджетных смартфонов нет смысла прибегать к поиску мастеров онлайн», – объясняет Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.
Аналогичным образом, услуги по ремонту устройств Samsung оставались востребованными: спрос на ремонт за год вырос на 15%, а количество объявлений от отдельных специалистов увеличилось на 39%. При этом Samsung уже в среднем классе требовательны к квалификации сотрудников сервисных центров из-за водозащиты и плотной компоновки.
Усугубляется все огромной фрагментацией рынка — для Samsung сложно найти запчасти «в наличии», а не «под заказ» из-за санкций и огромного разнообразия моделей, которые попали в РФ по параллельному импорту в 2022 г. и в официальной рознице даже не планировались к продаже (например, серия Galaxy M, ориентированная на рынок Индии, а также часть бюджетных моделей с поддержкой сотовой связи 5G).
В целом количество предложений от частных сервисных центров и отдельных техников в мае и июне увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и скорее всего эта тенденция сохранится.