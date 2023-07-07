Какие смартфоны чаще всего попадают в ремонт в России

Общий спрос на ремонт мобильных телефонов также значительно вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Список спроса возглавил iPhone с заметным ростом на 66%.

Спрос на ремонт других устройств Apple также вырос. Например, за услугами по ремонту iPad обращались в четыре раза чаще, а спрос на ремонт MacBook вырос на 74%.

С мая по июнь этого года в России также наблюдался всплеск спроса на ремонт мобильных телефонов китайских и корейских брендов, хоть и не всех. Особенно активно за услугами по ремонту обращались владельцы телефонов Huawei - интерес к ремонту на платформе вырос на 51%. При этом количество запросов на ремонт смартфонов Xiaomi и Honor снизилось на 18% и 33% соответственно. Однако отметим, что смартфоны Xiaomi ремонтируют не реже, чем смартфоны других брендов, «просто с этим почти всегда справится ближайшая мастерская — владельцам китайских бюджетных смартфонов нет смысла прибегать к поиску мастеров онлайн», – объясняет Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.

Аналогичным образом, услуги по ремонту устройств Samsung оставались востребованными: спрос на ремонт за год вырос на 15%, а количество объявлений от отдельных специалистов увеличилось на 39%. При этом Samsung уже в среднем классе требовательны к квалификации сотрудников сервисных центров из-за водозащиты и плотной компоновки.