Какие смартфоны и другие гаджеты чаще всего попадают в ремонт в России

По данным компании, в 2021 году было зафиксировано свыше 7 тысяч страховых случаев, связанных с поломкой гаджетов и прочей техники. Чаще всего обращались с устройствами Samsung, на втором месте — Apple, а на третьем — Xiaomi. Реже всего приходили с гаджетами Honor и Huawei.

Отмечается, что у женщин гаджеты ломались чаще, чем у мужчин — 81% зафиксированных обращений.

Помимо смартфонов в ремонт сдавали телевизоры (2%), кухонную технику (0,4%), электросамокаты (0,3%), холодильники, стиральные машины, квадрокоптеры, гироскутеры (менее 0,1%).

Аналитики отметили, что замечают рост спроса на страхование бытовой техники и гаджетов. При наличии полиса страховая компания может возместить до 100% стоимости ремонта или полностью заменить испорченный девайс на новый в зависимости от ситуации.