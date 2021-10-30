Какие смартфоны обесцениваются больше всех

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Какие смартфоны обесцениваются больше всехА какие — меньше
Аналитики musicMagpie выпустили отчёт по рынку смартфонов. Они рассказали, модели каких марок теряют в цене быстрее остальных. Здесь есть «лидер», и его даже можно угадать.
Статистику собирали на британских пользователях. Среднестатистический владелец телефона ждёт 16 месяцев, прежде чем купить новый, что обходится ему в среднем в 50% от первоначальной стоимости.
По данным musicMagpie, лучше всего свою цену сохраняют смартфоны Apple. За год iPhone теряют 41% от первоначальной стоимости, а за два года — 60%. Далее следуют Samsung с такими показателями: 64% и 77% соответственно.
Намного хуже дела обстоят у Huawei. За два года эти смартфоны теряют до 87% стоимости. Это не вызывает удивления, если помнить о том, что китайская компания внесена в «чёрный» список министерства торговли США.
Источник: Phonearena