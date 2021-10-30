Какие смартфоны обесцениваются больше всех

Статистику собирали на британских пользователях. Среднестатистический владелец телефона ждёт 16 месяцев, прежде чем купить новый, что обходится ему в среднем в 50% от первоначальной стоимости.

По данным musicMagpie, лучше всего свою цену сохраняют смартфоны Apple. За год iPhone теряют 41% от первоначальной стоимости, а за два года — 60%. Далее следуют Samsung с такими показателями: 64% и 77% соответственно.

Намного хуже дела обстоят у Huawei. За два года эти смартфоны теряют до 87% стоимости. Это не вызывает удивления, если помнить о том, что китайская компания внесена в «чёрный» список министерства торговли США.