Какие смартфоны покупали россияне в 2021 году

Сообщается, что россияне покупали модели с увеличенным размером памяти. В основном приобретались смартфоны с 128 и более ГБ.

Кроме того, россияне стали отдавать предпочтение более крупным и тяжёлым смартфонам. Средний вес аппарата составил 190 граммов, а средняя диагональ дисплеев — 6,37 дюйма, толщина — 8,7 миллиметра. Выросла и средняя ёмкость батареи купленного смартфона — 4430 мАч.

Помимо этого, выросла доля смартфонов без разъёма для наушников. Что касается камер, то теперь каждая вторая модель оснащена модулем на 48 Мп. 26% смартфонов имеют OLED-дисплеи.

В целом же, россияне стали тратить больше денег на покупку смартфона — в среднем 24,2 тысячи рублей). Однако вырос и срок использования устройства — превысил 40 месяцев.

Первое место в России по количеству проданных гаджетов в 2021 году заняла Samsung, на втором месте — Xiaomi, на третьем — Apple.