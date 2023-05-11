Какие смартфоны получили бета-версию Android 14

Эта программа позволяет пользователям избранных смартфонов от девяти производителей-партнеров, включая Xiaomi, Vivo, OnePlus и Lenovo, установить и опробовать новую версию Android на своих устройствах.

Среди смартфонов, которые могут принять участие в бета-программе, - Xiaomi 13, Vivo X90 Pro, OnePlus 11, Nothing Phone (1) и другие. С полным списком вы можете ознакомиться в источнике.

Кроме того, Google выпустила вторую бета-версию Android 14 для собственных смартфонов Pixel, включая Pixel 6, Pixel 7 и другие. Стоит отметить, что вторая бета-версия появилась всего через две недели после первой публичной бета-версии, что свидетельствует о быстром прогрессе в разработке Android 14.