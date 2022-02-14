Какие смартфоны предпочитают женщины, а какие — мужчины

Среди мужчин на первом месте находится Apple iPhone 11, второе место отдали Samsung Galaxy A51, третье — Samsung Galaxy A10, четвёртое — Honor 7A, а пятое — Xiaomi Redmi 9A.

У женщин вкусы почти такие же. На первом месте тоже стоит Apple iPhone 11. А вот остальной топ выглядит так: Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A10.

Есть разница и по возрастным категориям. Например, у женщин старше 65 лет в почёте больше Xiaomi Redmi 9A, а не iPhone 11. У женщин до 25 лет в топ-5 входят сразу три айфона: iPhone 11, iPhone 7 и iPhone XR.

Билайн делал выводу по смартфонам, зарегистрированным в сети оператора.