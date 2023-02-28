Какие смартфоны россияне чаще покупают по подписке

По данным МТС, в 2022 году было продано несколько десятков тысяч устройств по программе подписки. Средняя стоимость купленных устройств составила 55 000 рублей. Отмечается, что каждый десятый покупатель выбирал подписку вместо рассрочки.

Наиболее популярными моделями, приобретаемыми по подписке стали:

Apple iPhone 12 128 ГБ;

Apple iPhone 11 128 ГБ;

Apple iPhone 11 64 ГБ;

Apple iPhone 13 128 ГБ;

Apple iPhone 12 64 ГБ;

Apple iPhone 13 Pro 128 ГБ;

Xiaomi Redmi 9A;

Xiaomi Redmi 10C;

Apple iPhone 13 Pro Max 256 ГБ;

Xiaomi Redmi Note 11.

По программе МТС Upgrade пользователь в течение года выплачивает только 60% от цены устройства, а потом имеет право обменять старую модель на новую.