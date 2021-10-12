Какие смартфоны россияне покупают на «Авито»?

Как сообщают представители «Авито», за указанный период на сайте было продано на 13% больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего россияне покупали смартфоны Apple. Их доля составила 50% от всех приобретенных в России устройств. Средний чек продажи iPhone составил 15 000 рублей.

Менее популярны Android-смартфоны — Samsung и Xiaomi. На долю первого бренда пришлось 17%. Средний чек продажи смартфона Samsung на «Авито» равен 8000 рублям. Что касается Xiaomi, то доля этого бренда составила 13%, а средний чек — 8500 рублей.

Далее в рейтинге следуют смартфоны Honor и Huawei. Также в топ-10 самых продаваемых смартфонов на «Авито» вошли Nokia, Realme, Sony и Meizu.

В целом, средний чек продажи мобильного телефона составил 9500 рублей.