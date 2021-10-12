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Какие смартфоны россияне покупают на «Авито»?

За небольшие деньги
Сайт объявлений «Авито» поделился статистикой по третьему кварталу 2021 года. Стало ясно, какие марки смартфонов россияне чаще всего приобретают на этом портале.
Какие смартфоны россияне покупают на «Авито»?

Как сообщают представители «Авито», за указанный период на сайте было продано на 13% больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего россияне покупали смартфоны Apple. Их доля составила 50% от всех приобретенных в России устройств. Средний чек продажи iPhone составил 15 000 рублей.

Менее популярны Android-смартфоны — Samsung и Xiaomi. На долю первого бренда пришлось 17%. Средний чек продажи смартфона Samsung на «Авито» равен 8000 рублям. Что касается Xiaomi, то доля этого бренда составила 13%, а средний чек — 8500 рублей.

Далее в рейтинге следуют смартфоны Honor и Huawei. Также в топ-10 самых продаваемых смартфонов на «Авито» вошли Nokia, Realme, Sony и Meizu.

В целом, средний чек продажи мобильного телефона составил 9500 рублей.