Какие смартфоны Vivo в России обновятся до Android 12

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Какие смартфоны Vivo в России обновятся до Android 12Есть график
Компания Vivo сообщила, какие её смартфоны обновятся до бета-версии Android 12. Первыми обновления стоит ждать владельцам моделей X60 Pro и V21.
Компания прислала график обновления смартфонов vivo до бета-версии Android 12. Он выглядит так:
- С конца декабря 2021: X60 Pro, V21
- С конца января 2022: V21e, V20, Y21, Y31
- С конца марта 2022: X50 Pro, X50, V20 SE, Y53s
- С начала апреля 2022: V17 Neo, Y19
- С конца апреля 2022: Y30, Y20
Напомним, Android 12 вышла совсем недавно. Она получила улучшенный пользовательский интерфейс, оптимизированные элементы управления, повышенную производительность системных служб, а также новые инструменты безопасности пользовательских данных. Интерфейс может показаться непривычным, поэтому у нас есть небольшая инструкция по некоторым особенностям Android 12.
Источник: Пресс-служба Vivo