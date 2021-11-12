Какие смартфоны Vivo в России обновятся до Android 12

Компания прислала график обновления смартфонов vivo до бета-версии Android 12. Он выглядит так:

С конца декабря 2021: X60 Pro, V21

С конца января 2022: V21e, V20, Y21, Y31

С конца марта 2022: X50 Pro, X50, V20 SE, Y53s

С начала апреля 2022: V17 Neo, Y19

С конца апреля 2022: Y30, Y20

Напомним, Android 12 вышла совсем недавно. Она получила улучшенный пользовательский интерфейс, оптимизированные элементы управления, повышенную производительность системных служб, а также новые инструменты безопасности пользовательских данных. Интерфейс может показаться непривычным, поэтому у нас есть небольшая инструкция по некоторым особенностям Android 12.