Какие смартфоны Xiaomi не получат новую версию прошивки

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Какие смартфоны Xiaomi не получат новую версию прошивкиMIUI 13.5
Xiaomi готовит к выходу новую версию оболочки MIUI 13.5. Она будет работать на всех устройствах, использующих Android 12. Портал Xiaomiui сообщил, что пользователи смартфонов под управлением Android 11 не смогут получить MIUI 13.5.
Таким образом, обновление не получат следующие модели смартфонов:
- Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro
- Mi 9T / Mi 9T Pro
- Mi CC9 / Mi CC9 Meitu
- Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium
- Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro
- Redmi 9A / 9AT / 9i / 9C
- POCO C3 / C31
А вот устройства серий Xiaomi Mi 10, Redmi 10, Note 10, K30, Poco F3 и другие более современные будут обновлены до MIUI 13.5 на основе Android 12.