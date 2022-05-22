Какие смартфоны Xiaomi не получат новую версию прошивки

MIUI 13.5

Xiaomi готовит к выходу новую версию оболочки MIUI 13.5. Она будет работать на всех устройствах, использующих Android 12. Портал Xiaomiui сообщил, что пользователи смартфонов под управлением Android 11 не смогут получить MIUI 13.5.