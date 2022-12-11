Какие смартфоны Xiaomi обновятся до новейшей MIUI 14

Первым делом программное обеспечение будет развёрнуто для флагманской серии Xiaomi 12, серии Redmi K50 и последней версии Xiaomi Mix Fold 2. В Китае это случится в феврале 2023 года.

Вот весь список:

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Конечно же, MIUI 14 будет у новейших флагманов Xiaomi 13.