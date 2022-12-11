Какие смартфоны Xiaomi обновятся до новейшей MIUI 14

16:53, 11 декабря 2022
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Какие смартфоны Xiaomi обновятся до новейшей MIUI 14Список
Сегодня Xiaomi представила новую версию прошивки MIUI 14. Компания пообещала, что с ней смартфоны будут работать очень плавно и быстро. Мы узнали список моделей, которые обновятся до новой версии ОС. Правда, пока это случится только в Китае.
Фото: Gizmochina
Первым делом программное обеспечение будет развёрнуто для флагманской серии Xiaomi 12, серии Redmi K50 и последней версии Xiaomi Mix Fold 2. В Китае это случится в феврале 2023 года.
Вот весь список:
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12
- Xiaomi MIX Fold 2
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi K50 Gaming Edition
Конечно же, MIUI 14 будет у новейших флагманов Xiaomi 13.