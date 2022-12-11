Телефоны
16:53, 11 декабря 2022
1 мин.

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до новейшей MIUI 14

Список

Сегодня Xiaomi представила новую версию прошивки MIUI 14. Компания пообещала, что с ней смартфоны будут работать очень плавно и быстро. Мы узнали список моделей, которые обновятся до новой версии ОС. Правда, пока это случится только в Китае.

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до новейшей MIUI 14

Фото: Gizmochina

Первым делом программное обеспечение будет развёрнуто для флагманской серии Xiaomi 12, серии Redmi K50 и последней версии Xiaomi Mix Fold 2. В Китае это случится в феврале 2023 года.

Вот весь список:

  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Extreme Edition
  • Redmi K50 Gaming Edition

Конечно же, MIUI 14 будет у новейших флагманов Xiaomi 13.

Источник:Gizmochina
Теги:
#Xiaomi
,
#MIUI 14
Новости партнеров
Новости партнеров