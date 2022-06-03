Какие смартфоны Xiaomi перестали поддерживаться производителем

10 смартфонов вышли уже более двух лет назад. Xiaomi решила прекратить выпуск регулярных обновлений безопасности для Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Y3, Mi Pad 4, Mi Pad 4 Plus, Mi Play и Mi 9 SE.

Сегодня Xiaomi начала искать добровольцев для участия в программе тестирования Xiaomi MIUI Stable Beta по всему миру. Владельцы смартфонов Xiaomi 12X, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi 10C, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 10T 5G и Redmi 10A могут поучаствовать в новом этапе программы бета-тестирования MIUI 13.