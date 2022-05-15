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Какие старые флагманские телефоны лучше нового Google Pixel 6a

В смартфоне среднего класса не всё хорошо
На днях Google представила смартфон среднего класса Pixel 6a. Издание Notebookcheck опубликовало свой рейтинг смартфонов, которые, по мнению авторов, лучше этой новинки.
Какие старые флагманские телефоны лучше нового Google Pixel 6a

Первым в списке упоминается тоже смартфон Google — модель Pixel 5 5G. Компактный телефон оснащён той же системой камер, что и Pixel 6a, 8 ГБ оперативной памяти и 6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 90 Гц. Конечно, он перестанет получать обновления Android раньше, чем Pixel 6a, но можно устанавливать кастомные прошивки. Старый телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G, а не на фирменном Tensor. Кроме того, в Pixel 5 используется алюминиевая рама с покрытием из биосмолы.

Какие старые флагманские телефоны лучше нового Google Pixel 6a

Далее в списке идёт Samsung Galaxy S20. Он был выпущен два года назад, но это не делает его менее функциональным. Процессоры Qualcomm Snapdragon 865 и Exynos 990 отлично работают, хотя вариант Snapdragon на голову выше своего брата. AMOLED-панель Galaxy S20 настолько яркая, насколько это реально нужно, а ещё поддерживает частоту в 120 Гц в отличие от Pixel 6a.

Какие старые флагманские телефоны лучше нового Google Pixel 6a

Список не обошёлся и без Apple iPhone 11. Процессор Apple A13 Bionic по-прежнему достаточно мощный для 2022 года. Как и Pixel 6a, iPhone 11 оснащён 1/2,55-дюймовым сенсором основной камеры и сверхширокоугольным модулем на 12 Мп. Кроме того, iPhone 11, вероятно, продолжит получать обновления iOS ещё долго после того, как на Google Pixel 6a придёт последнее обновление Android.

Какие старые флагманские телефоны лучше нового Google Pixel 6a
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