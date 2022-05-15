Какие старые флагманские телефоны лучше нового Google Pixel 6a

Первым в списке упоминается тоже смартфон Google — модель Pixel 5 5G. Компактный телефон оснащён той же системой камер, что и Pixel 6a, 8 ГБ оперативной памяти и 6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 90 Гц. Конечно, он перестанет получать обновления Android раньше, чем Pixel 6a, но можно устанавливать кастомные прошивки. Старый телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G, а не на фирменном Tensor. Кроме того, в Pixel 5 используется алюминиевая рама с покрытием из биосмолы.