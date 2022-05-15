Какие старые флагманские телефоны лучше нового Google Pixel 6a

Какие старые флагманские телефоны лучше нового Google Pixel 6aВ смартфоне среднего класса не всё хорошо
Первым в списке упоминается тоже смартфон Google — модель Pixel 5 5G. Компактный телефон оснащён той же системой камер, что и Pixel 6a, 8 ГБ оперативной памяти и 6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 90 Гц. Конечно, он перестанет получать обновления Android раньше, чем Pixel 6a, но можно устанавливать кастомные прошивки. Старый телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G, а не на фирменном Tensor. Кроме того, в Pixel 5 используется алюминиевая рама с покрытием из биосмолы.
Далее в списке идёт Samsung Galaxy S20. Он был выпущен два года назад, но это не делает его менее функциональным. Процессоры Qualcomm Snapdragon 865 и Exynos 990 отлично работают, хотя вариант Snapdragon на голову выше своего брата. AMOLED-панель Galaxy S20 настолько яркая, насколько это реально нужно, а ещё поддерживает частоту в 120 Гц в отличие от Pixel 6a.
Список не обошёлся и без Apple iPhone 11. Процессор Apple A13 Bionic по-прежнему достаточно мощный для 2022 года. Как и Pixel 6a, iPhone 11 оснащён 1/2,55-дюймовым сенсором основной камеры и сверхширокоугольным модулем на 12 Мп. Кроме того, iPhone 11, вероятно, продолжит получать обновления iOS ещё долго после того, как на Google Pixel 6a придёт последнее обновление Android.