Какие устройства Apple нравятся их пользователям больше всего

Первые три места заняли оригинальный iPhone SE, iPad Air 4 и iPhone 6s Plus. Оценка степень удовлетворённости пользователей ими составила более 97%.

Далее в списке идут iPad Pro 2, iPhone 6s, iPhone 12 mini, iPhone 7, iPad Pro 4 (12,9 дюйма), iPhone SE2 и iPad Pro 4 (11 дюймов). Отметим, что последних смартфонов Apple в рейтинге пока нет (iPhone 13, впрочем, тоже).