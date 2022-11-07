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11:30, 07 ноября 2022
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Какие устройства Apple нравятся их пользователям больше всего

Спойлер: это не новые смартфоны

Бенчмарк AnTuTu опубликовал октябрьский список устройств под управлением iOS, которые удовлетворяют своих пользователей больше всего.

Какие устройства Apple нравятся их пользователям больше всего

Первые три места заняли оригинальный iPhone SE, iPad Air 4 и iPhone 6s Plus. Оценка степень удовлетворённости пользователей ими составила более 97%.

Далее в списке идут iPad Pro 2, iPhone 6s, iPhone 12 mini, iPhone 7, iPad Pro 4 (12,9 дюйма), iPhone SE2 и iPad Pro 4 (11 дюймов). Отметим, что последних смартфонов Apple в рейтинге пока нет (iPhone 13, впрочем, тоже).

Какие устройства Apple нравятся их пользователям больше всего
Источник:MyDrivers
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