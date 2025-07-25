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Опубликовано 25 июля 2025, 12:14
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Какие устройства Xiaomi получат обновление HyperOS 3 и что нового ждать

Скоро можно обновляться
В Сети опубликовали список устройств Xiaomi, что получат обновление HyperOS 3. Апдейт HyperOS 3 уже близко. Это крупное обновление обещает улучшить производительность, обновить интерфейс и добавить новые функции. Но не все получат свежую ОС.
Какие устройства Xiaomi получат обновление HyperOS 3 и что нового ждать

© Ferra.ru

HyperOS 3 получат многие современные устройства Xiaomi и Redmi, включая последние флагманы: серии Xiaomi 15, 14, 13 и 12 (кроме моделей 12X). Обновление также выйдет для популярных Redmi Note 14, 13, 12 и их разных версий, а также для моделей Redmi 12, 13, 14, и серии Redmi K.

Кроме смартфонов, прошивка придёт и на планшеты Xiaomi Pad 7, Pad 6, а также на складные устройства MIX Fold и MIX Flip. Обновление также доступно для многих моделей POCO, включая серии F, X, M и C.

Что нового в HyperOS 3? Улучшена скорость запуска приложений и управление ресурсами, обновлён интерфейс на основе Android 16. Появятся новые функции на базе искусственного интеллекта. Игры и мультимедиа также получат улучшения — особенно в режимах Game Turbo и на складных экранах.

С полным списком вы можете ознакомиться в источнике.

Источник:xiaomitime
Автор:Максим Многословный
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