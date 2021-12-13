Каким будет игровой флагман Xiaomi Redmi K50

Предполагается, что эта игровая модель получит механические игровые кнопки, как её предшественник. Учитывая, что K40 Gaming Edition был выпущен за пределами Китая как Poco F3 GT, можно предположить, что эта утечка касается и будущего Poco F4 GT.

Также у смартфона должен быть плоский экран с вырезом по центру для камеры. Ещё у устройства, конечно, будет «высокопроизводительный игровой процессор». Согласно ранним слухам, в качестве основной платформы могут выступить Dimensity 7000 и Dimensity 9000. Первый для обычного варианта, а второй — для Pro.

Презентация Redmi K50 должна состояться ближе к концу февраля 2022 года.