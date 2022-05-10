Каким будет ночной режим в грядущем Android 13

В Digital Wellbeing есть Bedtime Mode. Пользователь может установить расписание, по которому интерфейс смартфона будет переводиться в оттенки сервиса, отключится Always-On display и активируется режим «Не беспокоить». Android 13 расширит возможности Bedtime Mode. Согласно коду, который обнаружился в последнем обновлении Google Play Store, приложение будет автоматически затемнять обои смартфона.

На изображениях ниже вы можете увидеть несколько примеров затемнённых обоев в диапазоне от 0 до 100%, когда обои выглядят просто чёрными. Это должно снизить общую яркость телефона, чтобы он не слепил глаза в ночи.