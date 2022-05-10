Каким будет ночной режим в грядущем Android 13

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Каким будет ночной режим в грядущем Android 13Обнаружена новая функция
Продолжают раскрываться новые подробности об Android 13. На этот раз информация касается опции Digital Wellbeing (Цифровое благополучие). Она станет ещё полезнее для тех, кто привык использовать телефон по ночам.
В Digital Wellbeing есть Bedtime Mode. Пользователь может установить расписание, по которому интерфейс смартфона будет переводиться в оттенки сервиса, отключится Always-On display и активируется режим «Не беспокоить». Android 13 расширит возможности Bedtime Mode. Согласно коду, который обнаружился в последнем обновлении Google Play Store, приложение будет автоматически затемнять обои смартфона.
На изображениях ниже вы можете увидеть несколько примеров затемнённых обоев в диапазоне от 0 до 100%, когда обои выглядят просто чёрными. Это должно снизить общую яркость телефона, чтобы он не слепил глаза в ночи.