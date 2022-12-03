Каким будет новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A14

Каким будет новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A14Раскрыты некоторые данные
Samsung готовит смартфон Galaxy A14 5G к выходу на рынок, о чём свидетельствуют недавние утечки. Теперь устройство засветилось в сертификационной базе FCC, подтвердив при этом ёмкость аккумулятора.
Фото: Notebookcheck
Известно, что Galaxy A14 5G действительно будет иметь большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Ранее слитые изображения показали, что смартфон будет очень похож на своего предшественника с каплевидным вырезом в дисплее, тройной задней камерой и боковой комбинацией сканера отпечатков пальцев и кнопки питания.
GSMArena
Согласно слухам, Galaxy A14 5G получит 6,8-дюймовую ЖК-панель HD+ и будет работать на ещё не анонсированном чипсете Samsung Exynos. У смартфона будет 50-мегапиксельная основная камера и 13-мегапиксельная селфи-камера.