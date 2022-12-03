Каким будет новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A14

Известно, что Galaxy A14 5G действительно будет иметь большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Ранее слитые изображения показали, что смартфон будет очень похож на своего предшественника с каплевидным вырезом в дисплее, тройной задней камерой и боковой комбинацией сканера отпечатков пальцев и кнопки питания.