Каким будет новый флагманский смартфон Infinix

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Каким будет новый флагманский смартфон InfinixС поддержкой 5G
Infinix готовится к выходу модели Zero 5G, которую называет «самым быстрым 5G-смартфоном в своём сегменте».
Компания выпустила два постера о смартфоне. Однако между ними есть небольшое расхождение. На одном постере сказано, что запуск состоится 14 февраля, а на другом — 8 февраля. Возможно, что смартфон анонсируют 8 февраля, а его продажи начнутся 14 февраля.
Известно, что Infinix Zero 5G получит процессор MediaTek Dimensity 900 5G, быстрое хранилище UFS 3.1 и оперативную память LPDDR5. В сети публиковали и официальные рендеры смартфона.
Что касается других характеристик, Infinix Zero 5G приписывают 6,67-дюймовый дисплей разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 48 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, зарядку на 33 Вт.
Источник: GSMArena