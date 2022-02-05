Каким будет новый флагманский смартфон Infinix

Компания выпустила два постера о смартфоне. Однако между ними есть небольшое расхождение. На одном постере сказано, что запуск состоится 14 февраля, а на другом — 8 февраля. Возможно, что смартфон анонсируют 8 февраля, а его продажи начнутся 14 февраля.

Известно, что Infinix Zero 5G получит процессор MediaTek Dimensity 900 5G, быстрое хранилище UFS 3.1 и оперативную память LPDDR5. В сети публиковали и официальные рендеры смартфона.