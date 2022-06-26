Каким будет новый компактный флагманский смартфон Xiaomi Redmi

Ранее глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) заявил, что серия Redmi Note будет обновляться каждые полгода. Линейка Note 12, согласно ожиданиям, должна будет закрыть сегмент «маленького флагмана».

Инсайдер отметил, что в этих компактных флагманских смартфонах будет использоваться плоский экран с вырезом под фронтальную камеру в центральной верхней части. Также устройства Redmi Note 12 получат улучшенную систему обработки изображений.

Также ранее сообщалось, что смартфон будет оснащаться тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп.

Серия Redmi Note 12 должна выйти во второй половине 2022 года.