Каким будет новый недорогой смартфон Realme 9 Pro

Номер модели телефона — RMX3472. Такое устройство уже засветилось в нескольких других сертификационных базах, поэтому мы знаем, каким оно будет.

Во-первых, у Realme 9 Pro будет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Не сообщается о поддерживаемой зарядке, но Realme 8 Pro поддерживал 50 Вт, поэтому стоит ожидать того же.

Во-вторых, Realme 9 Pro должен получить процессор Dimensity 810, основную камеру разрешением 50 Мп, а также дополнительные датчики на 2 Мп (камера глубины) и 2 Мп (макрокамера). Скорее всего, серия Realme 9 выйдет позже в это месяце. Её цены пока неизвестны, но Realme 8 Pro стоит около 20 тысяч рублей.