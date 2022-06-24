Сегодня в 12:22
1 мин.
Каким будет новый смартфон Nokia Style+Раскрыта часть характеристик
Nokia готовит к выпуску новый смартфона Nokia Style+. Модель уже заметили на сертификационном сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC). Так стали известны некоторые характеристики устройства.
Nokia Style+ появился в базе с номером TA-1448. Он получит аккумулятор ёмкостью 4900 мАч и будет поддерживать 5G. Более того, на сайте FCC сообщается, что телефон будет работать с зарядным устройством с номером модели AD-020US. Мощность его не указана. Однако, согласно предыдущим сообщениям, смартфон может поддерживать быструю зарядку мощностью 20 Вт.
Также стало известно, что Nokia Style+ будет оснащен ЖК-дисплеем и тройной задней камерой с 48-мегапиксельным основным датчиком, 5-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельным сенсором глубины. На передней панели смартфона будет установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.