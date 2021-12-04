Каким будет первый смартфон Motorola на новейшем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1

К сожалению, компания ничего не рассказала о размере экрана и разрешении. Однако из предыдущих утечек следует, что смартфон получит 6,67-дюймовый дисплей FullHD+.

Motorola не показала нам, как выглядит задняя панель Moto Edge X30. Однако утёкшие в сеть рендеры изображают систему с тремя камерами, состоящую из 50-мегапиксельного основного модуля с оптической стабилизацией изображения, 50-Мп сверхширокоугольного модуля и 2-Мп датчика глубины. Фронтальная камера тут будет 60-Мп и сможет записывать видео 4K.