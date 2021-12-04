Каким будет первый смартфон Motorola на новейшем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1

Каким будет первый смартфон Motorola на новейшем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1Moto Edge X30
Стало ясно, что смартфон получит тонкие рамки и вырез в дисплее сверху по центру. Также официальный аккаунт Motorola на Weibo опубликовал короткий видеоролик, раскрывающий характеристики экрана Moto Edge X30: частота обновления 144 Гц, сертификация HDR10 + и 1 миллиард цветов.
К сожалению, компания ничего не рассказала о размере экрана и разрешении. Однако из предыдущих утечек следует, что смартфон получит 6,67-дюймовый дисплей FullHD+.
Motorola не показала нам, как выглядит задняя панель Moto Edge X30. Однако утёкшие в сеть рендеры изображают систему с тремя камерами, состоящую из 50-мегапиксельного основного модуля с оптической стабилизацией изображения, 50-Мп сверхширокоугольного модуля и 2-Мп датчика глубины. Фронтальная камера тут будет 60-Мп и сможет записывать видео 4K.