Каким будет самый дешёвый смартфон Realme

Сегодня инсайдеры поделились подробностями о характеристиках смартфона Realme C30. Они утверждают, что смартфон получит 6,6-дюймовый экран FullHD+, чипсет UNISOC неизвестной модели, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Также у телефона будет 5-мегапиксельная селфи-камера и одинарная основная 13-мегапиксельная камера. Толщина корпуса составит 8,48 мм, а вес 181 грамм. Смартфон будет доступен в чёрном, синем и зелёном цветах.

Ожидается, что цены на Realme C30 будут начинаться с $90.