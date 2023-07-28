Каким может быть смартфон-раскладушка Google

Одним из решающих факторов, определяющих успех предполагаемого Pixel Flip, будет удобство использования его экрана-крышки. Если Pixel Fold мог похвастаться широким внешним дисплеем, то в случае Pixel Flip пока неясно, как Google будет подходить к дизайну его экрана. Он может быть прямоугольным, аналогичным дизайну Fold, чтобы сохранить визуальную преемственность и обеспечить уникальную «планку» камеры, выделяющую его на фоне других складных устройств.

Другая интригующая идея - более прямоугольная форма, напоминающая колоду карт в закрытом состоянии, что позволит улучшить многозадачность за счет двух полноценных приложений на внутреннем откидном экране.

Возможно, Google предпочтет разместить на внешнем экране виджеты, обеспечивающие быстрое взаимодействие и настраиваемое отображение. Такой подход был частично поддержан в недавнем Galaxy Z Flip 5.

Пока что это все мечты, но учитывая тенденции рынка, Google «обязана» выпустить раскладушку.