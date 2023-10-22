Какими будут смартфоны будущего и почему гигабайты — не главное

Интеграция искусственного интеллекта: ИИ скорее будет все глубже интегрироваться в смартфоны, повышая уровень персонализации и упрощая выполнение задач. ИИ, например, вполне сможет анализировать поведение пользователя и соответствующим образом адаптировать функции устройства.

Виртуальная и дополненная реальность: приложения виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности вполне могут продолжать развиваться, революционизируя коммуникации, образование и развлечения. Особенно AR будет играть роль в навигации, играх и распознавании объектов в реальном времени.

Расширение коммуникаций и ресурсов: тут ситуация двоякая – смартфоны могут либо продолжать наращивать вычислительную мощность и емкость памяти, либо переходить на облачные вычисления, получая преимущества от новых стандартов связи, таких как 6G.

Биометрия и мониторинг здоровья: стоит ожидать развития биометрических методов аутентификации, в том числе распознавание радужной оболочки глаза. Возможности мониторинга состояния здоровья будут расширяться, включая такие показатели, как артериальное давление, ЭКГ и уровень сахара в крови, что будет лишь способствовать развитию цифровой медицины.