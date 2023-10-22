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17:30, 22 октября 2023
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Какими будут смартфоны будущего и почему гигабайты — не главное

Концепция – вот что по-настоящему важно

За последние 15 лет смартфоны претерпели значительные изменения, превратившись из простых коммуникационных устройств в многофункциональные инструменты, неотъемлемые от повседневной жизни. Если заглянуть в ближайшие 15 лет, то можно отметить несколько тенденций, которые, возможно, будут определять будущее этих устройств.

Какими будут смартфоны будущего и почему гигабайты — не главное

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

  • Интеграция искусственного интеллекта: ИИ скорее будет все глубже интегрироваться в смартфоны, повышая уровень персонализации и упрощая выполнение задач. ИИ, например, вполне сможет анализировать поведение пользователя и соответствующим образом адаптировать функции устройства.

  • Виртуальная и дополненная реальность: приложения виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности вполне могут продолжать развиваться, революционизируя коммуникации, образование и развлечения. Особенно AR будет играть роль в навигации, играх и распознавании объектов в реальном времени.

  • Расширение коммуникаций и ресурсов: тут ситуация двоякая – смартфоны могут либо продолжать наращивать вычислительную мощность и емкость памяти, либо переходить на облачные вычисления, получая преимущества от новых стандартов связи, таких как 6G.

  • Биометрия и мониторинг здоровья: стоит ожидать развития биометрических методов аутентификации, в том числе распознавание радужной оболочки глаза. Возможности мониторинга состояния здоровья будут расширяться, включая такие показатели, как артериальное давление, ЭКГ и уровень сахара в крови, что будет лишь способствовать развитию цифровой медицины.

  • Нейроинтерфейсы: нейронные интерфейсы, пока еще не запущенные в массовое производство, не за горами, что открывает новые возможности в области здравоохранения и взаимодействия человека с устройством (в таком случае смартфоны могу вообще исчезнуть).

Хотя темпы развития могут зависеть от нормативных и других ограничений, общая траектория прогресса в индустрии смартфонов очевидна.

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