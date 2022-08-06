Какими смартфонами китайцы довольны больше всего

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Какими смартфонами китайцы довольны больше всегоРейтинг за 2022 год
Chnbrand, ведущее китайское аналитическое агентство опубликовало Индекс удовлетворённости пользователей за 2022 год. Оценивалось то, насколько жители Китая довольны своими мобильными телефонами.
Оказалось, что удовлетворённость пользователей китайскими производителями смартфонов сильно изменилась. Однако существенные изменения произошли только за последние два года.
Вот топ-9 вендоров, чьи смартфоны нравятся клиентам больше всего:
- Apple
- Huawei
- Xiaomi
- OPPO
- Honor
- iQOO
- Redmi
- Vivo
- Samsung
Так, Apple, Huawei и Xiaomi входят в тройку брендов с наивысшей степенью удовлетворённости клиентов. Если сравнивать топ-3 с рейтингом 2021 года, существенных изменений нет. Однако, на 4-9 местах изменений много. OPPO поднялась сразу на четыре позиции; Honor опустилась на одно место, а iQOO и Redmi — новички в списке. Vivo и Samsung опустились на три и два места соответственно.