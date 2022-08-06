Какими смартфонами китайцы довольны больше всего

Оказалось, что удовлетворённость пользователей китайскими производителями смартфонов сильно изменилась. Однако существенные изменения произошли только за последние два года.

Вот топ-9 вендоров, чьи смартфоны нравятся клиентам больше всего:

Apple

Huawei

Xiaomi

OPPO

Honor

iQOO

Redmi

Vivo

Samsung

Так, Apple, Huawei и Xiaomi входят в тройку брендов с наивысшей степенью удовлетворённости клиентов. Если сравнивать топ-3 с рейтингом 2021 года, существенных изменений нет. Однако, на 4-9 местах изменений много. OPPO поднялась сразу на четыре позиции; Honor опустилась на одно место, а iQOO и Redmi — новички в списке. Vivo и Samsung опустились на три и два места соответственно.