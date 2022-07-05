Какими смартфонами пользователи довольны больше всего. Новый рейтинг

Первое место занимает Samsung Galaxy Note20 Ultra — у него 96,92% положительных оценок. Второе место отдали Oppo K10 5G (94,33%). И это интересно, так как смартфон построен на процессоре MediaTek Dimensity 8000-Max. Кроме того, модель можно назвать достаточно редкой.

На третьем месте расположился Xiaomi Black Shark 5 — 92,35% положительных оценки. За ним следуют Honor 70 Pro (91,43%), iQOO Z5x (90,62%), iQOO Neo5 Vitality Edition (88,7%), Oppo Find X3 Pro (85,56%), Honor Magic3 Pro 87,92%), iQOO Z5 (87,91%) и Oppo K9 Pro 5G (87,69%).