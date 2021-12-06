Какими смартфонами пользователи довольны больше всего — составлен рейтинг

Этот рейтинг ежемесячный. В ноябре самые высокие оценки получил смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra. Им довольны 97,22% пользователей. На втором месте оказался Oppo K9 5G (95,94%). Третье место отдали Redmi Note 11 Pro+ (93,91%).

За этими смартфонами в топ-10 следуют Meizu 18, Oppo Reno6 Pro 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Huawei Mate 40 Pro, Black Shark 4S, Honor Magic 3 и Oppo K9 Pro 5G.