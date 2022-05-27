Какими смартфонами пользуется глава Xiaomi? Их сразу четыре штуки

На снимке можно увидеть Xiaomi 12, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro и Xiaomi Civi. То есть все четыре смартфона принадлежат компании, которую возглавляет Цзюнь.

Напомним, в 2020 году главу Xiaomi поймали за тем, что он использовал iPhone.