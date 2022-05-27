Какими смартфонами пользуется глава Xiaomi? Их сразу четыре штуки

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Какими смартфонами пользуется глава Xiaomi? Их сразу четыре штукиИ все — модели Xiaomi
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал в китайской социальной сети Weibo фотографию смартфонов, которыми он пользуется. Их четыре штуки.
В посте Цзюнь написал: «Наверно, вы заметили, что я часто меняю смартфоны, с которых делают публикации в Weibo. Некоторые обеспокоены тем, что я снова сменил телефон. На самом деле все эти телефоны лежат у меня на столе, и я часто использую их одновременно».
На снимке можно увидеть Xiaomi 12, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro и Xiaomi Civi. То есть все четыре смартфона принадлежат компании, которую возглавляет Цзюнь.
Напомним, в 2020 году главу Xiaomi поймали за тем, что он использовал iPhone.