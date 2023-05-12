Какими зашифрованными телефонами пользуется итальянская мафия

Бартоло Бруццанити, предполагаемый член мафии «Ндрангета», организовал контрабанду кокаина из Колумбии в Италию с помощью коррумпированного портового работника, получавшего зарплату от мафии.

Следователи получили доступ к зашифрованной телефонной сети под названием Sky, которая служила коммуникационной основой для преступников по всему миру. Однако когда Бруццанити срочно понадобился телефон, он обратился к другой зашифрованной сети, No. 1 Business Communication (No. 1 BC).

В условиях, когда власти ужесточили контроль над другими платформами, членам мафии и другим организованным преступным группировкам пришлось обратиться к No. 1 BC для безопасного общения. Эти разоблачения подчеркивают игру в кошки-мышки между правоохранительными органами и преступниками в цифровую эпоху.