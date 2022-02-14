Какой Android-смартфон первым получит магнитную зарядку, как у iPhone

Apple внедрила технологию магнитной беспроводной зарядки MagSafe в смартфоны серии iPhone 12 в 2020 году. В прошлом году Realme стал первым брендом, который представил технологию магнитной беспроводной зарядки для Android. Компания анонсировала смартфон Realme Flash, но так и не выпустила его.

Похоже, что звание первого Android-смартфона с аналогом MagSafe может достаться Nubia Z40 Pro. К сожалению, о мощности магнитной беспроводной зарядки аппарата пока ничего не известно.

Кроме того, Nubia Z40 Pro станет первым смартфоном с датчиком камеры Sony IMX787. В качестве аппаратной основы тут выступит Snapdragon 8 Gen 1.