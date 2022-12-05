Какой будет камера лучшего смартфона Xiaomi 2023 года

Согласно новой информации, Xiaomi 13 Ultra будет оснащён четырьмя камерами. Основной выступит 1-дюймовый датчик (Sony IMX989), который был в Xiaomi 12S Ultra. У 13 Ultra же появится стабилизация изображения с помощью карданного подвеса.

Об остальных датчиках информации не так много. Известно только о наличии автофокусировки PDAF на всех четырёх датчиках, а также сенсора dToF (Direct Time-of-Flight). Xiaomi 13 Ultra, скорее всего, сохранит круглый блок камеры, как у 12S Ultra.