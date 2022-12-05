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15:19, 05 декабря 2022
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Какой будет камера лучшего смартфона Xiaomi 2023 года

Xiaomi 13 Ultra

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми ключевыми характеристиками камеры Xiaomi 13 Ultra.

Какой будет камера лучшего смартфона Xiaomi 2023 года

Фото: Notebookcheck

Согласно новой информации, Xiaomi 13 Ultra будет оснащён четырьмя камерами. Основной выступит 1-дюймовый датчик (Sony IMX989), который был в Xiaomi 12S Ultra. У 13 Ultra же появится стабилизация изображения с помощью карданного подвеса.

Об остальных датчиках информации не так много. Известно только о наличии автофокусировки PDAF на всех четырёх датчиках, а также сенсора dToF (Direct Time-of-Flight). Xiaomi 13 Ultra, скорее всего, сохранит круглый блок камеры, как у 12S Ultra.

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