Какой будет камера в грядущем смартфоне Honor 70

В новой утечке говорится, что смартфоны серии Honor 70 получат 54-мегапиксельную основную камеру Sony IMX800. Однако не уточняется, касается ли это всех трёх моделей или нет.

Также сообщается, что Honor 70 Pro будет оснащён чипсетом Dimensity 8000, тогда как версия Pro+ получит SoC Dimensity 9000. Вероятно, что стандартный Honor 70 будет работать на новом процессоре Snapdragon 7 Gen 1.

Ожидается, что оба Pro смартфона будут поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт. В предыдущих отчётах также говорилось, что серия Honor 70 будет оснащена OLED-панелями от BOE. Стандартная модель может получить аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, а Honor 70 Pro и 70 Pro+ — батареи ёмкостью 4600 мАч.