Какой дешёвый смартфон купить в 2022 году: Xiaomi Redmi 10C против Realme C35

Ведущий канала DimaViper Live сравнил Realme C35 и Xiaomi Redmi 10C с 4/64 ГБ памяти. Оба этих смартфона вышли в 2022 году практически одновременно. Что касается комплектации, то она почти одинаковая. Единственное - на Realme уже есть защитная плёнка на экране, а вот на Xaiomi - нет. У Xiaomi также максимальная мощность зарядки равняется 10 Вт, а у Realme C35 - 18 Вт.

Запустился быстрее Realme, хотя процессор у него чуть слабее, чем у Xiaomi Redmi 10C. Если говорить об экранах, то они отличаются друг от друга по диагонали (у Xiaomi - 6,7 дюйма, у Realme - 6,6 дюйма), по разрешению (у Realme - выше), по максимальной яркости (она также выше у Realme).

Преимущество Xiaomi Redmi 10C перед конкурентом состоит в более мощном процессоре Snapdragon 680. На Realme C35 установлен Unisoc Tiger T616. Результаты тестов также показывают, что Redmi работает лучше и быстрее, чем Realme. Все замеры вы можете увидеть ниже.