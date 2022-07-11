Какой дешёвый смартфон купить в 2022 году: Xiaomi Redmi 10C против Realme C35

Какой дешёвый смартфон купить в 2022 году: Xiaomi Redmi 10C против Realme C35Вышли эти аппараты в одно и то же время
Ведущий канала DimaViper Live сравнил Realme C35 и Xiaomi Redmi 10C с 4/64 ГБ памяти. Оба этих смартфона вышли в 2022 году практически одновременно. Что касается комплектации, то она почти одинаковая. Единственное - на Realme уже есть защитная плёнка на экране, а вот на Xaiomi - нет. У Xiaomi также максимальная мощность зарядки равняется 10 Вт, а у Realme C35 - 18 Вт.
Запустился быстрее Realme, хотя процессор у него чуть слабее, чем у Xiaomi Redmi 10C. Если говорить об экранах, то они отличаются друг от друга по диагонали (у Xiaomi - 6,7 дюйма, у Realme - 6,6 дюйма), по разрешению (у Realme - выше), по максимальной яркости (она также выше у Realme).
Преимущество Xiaomi Redmi 10C перед конкурентом состоит в более мощном процессоре Snapdragon 680. На Realme C35 установлен Unisoc Tiger T616. Результаты тестов также показывают, что Redmi работает лучше и быстрее, чем Realme. Все замеры вы можете увидеть ниже.
В целом получается, что по внешнему виду и экрану привлекательнее выглядит для покупателя Realme, однако на самом деле он слабее, чем Xaiomi Redmi 10C.
Что касается камер, то основные модули у них одинаковые - по 50 МП. Фронтальная камера у Xiaomi 5 МП, а у Realme - 8 МП. Кроме того, присутствует у Realme и макромодуль, чего нет у Redmi 10C.
По качеству фото на основную камеру выигрывает Xiaomi. Дело в том, что Realme делает пересвеченные фото, да и в целом текст на снимках читается на нём хуже.
При сравнении снимков с фронтальных камер более чётким и естественным по цветам вновь фото получается на Xaiomi Redmi 10C.
Примеры фото вы можете увидеть ниже.
Вывод
Вообще эксперт советует брать тем, кто часто фотографирует и кому важна хорошая производительность, именно Xiaomi Redmi 10C. Есть достоинства и у Realme: это привлекательный дизайн, качественный экран. Поэтому из двух выбирать нужно тот, который в большей степени соответствует вашим потребностям.