Какой дисплей лучше: AMOLED или IPS

Частота обновления экрана. Этот показатель может быть одинаковым у обеих матриц. Однако модели с IPS с частотой обновления выше 60 Гц встречаются не так часто и стоят дороже. Кроме того, чем выше частота обновления, тем быстрее разряжается смартфон. Энергоэффективность и быстродействие. Чуть медленнее из двух матриц работает IPS. Правда, это заметят лишь опытные геймеры. Что касается энергоэффективности, то лучше в этом плане AMOLED-экран.

Нужно также сказать, что сами по себе IPS-дисплеи «живут» дольше. Это связано с тем, что пиксели у них не выгорают, как у AMOLED. Также при длительном использовании AMOLED-экрана у вас могут уставать глаза, так как у подобных матриц встречается ШИМ (мерцание).