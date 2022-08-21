Какой дисплей лучше: AMOLED или IPS

Какой дисплей лучше: AMOLED или IPSВсё зависит от ваших предпочтений
Вообще есть большое количество самых разных типов матриц, но основных из них две: OLED и LCD. На основе этих технологий в дальнейшем были созданы IPS и AMOLED. Разница между ними заключается в ряде характеристик.
- Цветопередача и яркость. IPS-матрицы по данному параметру будут проигрывать AMOLED. Дело в том, что у IPS более бледный чёрный цвет, более естественный белый и не очень большие максимальные углы обзора (не больше 178 градусов). AMOLED-матрицы отличаются большей насыщенностью оттенков, чёрный на них кажется естественным, а вот белый может иметь желтоватый оттенок. Что касается углов обзора, то они могут быть до 180 градусов, при этом изображение не искажается, не изменяется его яркость.
Частота обновления экрана. Этот показатель может быть одинаковым у обеих матриц. Однако модели с IPS с частотой обновления выше 60 Гц встречаются не так часто и стоят дороже. Кроме того, чем выше частота обновления, тем быстрее разряжается смартфон.
Энергоэффективность и быстродействие. Чуть медленнее из двух матриц работает IPS. Правда, это заметят лишь опытные геймеры. Что касается энергоэффективности, то лучше в этом плане AMOLED-экран.
Нужно также сказать, что сами по себе IPS-дисплеи «живут» дольше. Это связано с тем, что пиксели у них не выгорают, как у AMOLED. Также при длительном использовании AMOLED-экрана у вас могут уставать глаза, так как у подобных матриц встречается ШИМ (мерцание).