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Какой дисплей лучше: AMOLED или IPS

Всё зависит от ваших предпочтений
Пожалуй, почти все из нас при покупке нового смартфона задумывались о том, какой тип экрана лучше: IPS или AMOLED. На самом деле отличаются друг от друга они по нескольким параметрам.
Какой дисплей лучше: AMOLED или IPS

Вообще есть большое количество самых разных типов матриц, но основных из них две: OLED и LCD. На основе этих технологий в дальнейшем были созданы IPS и AMOLED. Разница между ними заключается в ряде характеристик.

  1. Цветопередача и яркость. IPS-матрицы по данному параметру будут проигрывать AMOLED. Дело в том, что у IPS более бледный чёрный цвет, более естественный белый и не очень большие максимальные углы обзора (не больше 178 градусов). AMOLED-матрицы отличаются большей насыщенностью оттенков, чёрный на них кажется естественным, а вот белый может иметь желтоватый оттенок. Что касается углов обзора, то они могут быть до 180 градусов, при этом изображение не искажается, не изменяется его яркость.
Какой дисплей лучше: AMOLED или IPS

  1. Частота обновления экрана. Этот показатель может быть одинаковым у обеих матриц. Однако модели с IPS с частотой обновления выше 60 Гц встречаются не так часто и стоят дороже. Кроме того, чем выше частота обновления, тем быстрее разряжается смартфон.

  2. Энергоэффективность и быстродействие. Чуть медленнее из двух матриц работает IPS. Правда, это заметят лишь опытные геймеры. Что касается энергоэффективности, то лучше в этом плане AMOLED-экран.

Нужно также сказать, что сами по себе IPS-дисплеи «живут» дольше. Это связано с тем, что пиксели у них не выгорают, как у AMOLED. Также при длительном использовании AMOLED-экрана у вас могут уставать глаза, так как у подобных матриц встречается ШИМ (мерцание).

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