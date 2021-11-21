Какой флагманский смартфон самый скользкий

Скользкий корпус может доставить немало хлопот. Если положить такой смартфон на диван или кровать, он вполне может соскользнуть с поверхности и упасть. Поэтому на такие телефоны приходится покупать чехлы. Для кого из флагманов тоже стоит заранее купить чехол?

Как сообщил автор, iPhone 13 Pro не такой скользкий, каким кажется. У него текстурированная задняя панель из матового стекла. Смартфон не так сильно скользит по большинству поверхностей, если только они не наклонены. Возможно, оставаться на месте ему помогает выпуклый модуль камеры.

Что касается Samsung Galaxy S21 Ultra, то у него крышка сделана из матового стекла и кажется даже более гладкой, чем у iPhone, но при этом скользит гораздо меньше. Телефон соскальзывал только во время самого сложного теста — на стеклянной поверхности.

А вот Google Pixel 6 Pro, похоже, проиграл обоим конкурентам. Его задняя панель сделана из глянцевого стекла, а не из матового. И этот телефон быстро соскальзывает с большинства наклонных поверхностей, за исключением, как ни странно, самого стекла.