Какой из новых Самсунгов лучше по соотношению цены и качества: Galaxy A54 или A34

Какой из новых Самсунгов лучше по соотношению цены и качества: Galaxy A54 или A34Что из них всё-таки стоит взять?
В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru ведущий сравнил в работе и по основным характеристикам два неплохих Samsung: Galaxy A34 и A54.
Фото: Quke.ru
Недавно компания Samsung выпустила новую линейку смартфонов А-серии. Ведущий YouTube-канала Quke.ru сравнил из них А34 и А54 и рассказал, какой лучше покупать.
В целом А34 и А54 очень близки. Разница между ними заключается в дисплее (у А34 - 6,6 дюйма, у А54 - 6,4 дюйма), в материале корпуса (у А54 задняя крышка из стекла, а у А34 - из пластика), во внутренней «начинке». Причём Galaxy А34 всё-таки ощутимо больше и по сравнению с А54 выглядит как лопата.
Процессоры стоят на Galaxy А34 и А54 абсолютно разные. На первом это Dimensity 1080, на втором - Exynos 1380. Оперативной памяти в обоих случаях - 6 или 8 ГБ. В AnTuTu немного больше баллов набирает Exynos: 507 тысяч против 474 тысяч. Но в реальности смартфоны работают с примерно одинаковой скоростью. Причём и в системных приложениях, и в играх. Большинство игр вы при этом сможете пройти на высоких или максимальных настройках графики. Также А54 греется гораздо сильнее, чем А34.
С автономностью всё у смартфонов практически одинаково. Оснащены они батареей объёмом в 5000 мА*ч и поддерживают зарядку максимум в 25 Вт. Из-за чуть большей диагонали экрана А34 живёт примерно на 5% меньше. Заряжать вы будете устройства 1,5 часа до 100%.
Что касается камер, то в А34 селфи-объектив имеет 13 МП, в А54 - 32 МП. Неплохие снимки получаются в обоих случаях, хотя Galaxy А54 всё-таки интереснее. Также оба смартфона умеют записывать селфи-видео в 4К.
Примерно та же ситуация с основной камерой. А54 оказывается в этом случае на две-три головы выше, чем А34. И это связано и с фото, и с видео. Основной объектив у А34 имеет 48 МП, у А54 - 50 МП, ширик - 8 и 12 МП соответственно, макро - 5 МП в обоих случаях. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Лично для ведущего Galaxy А54 является предпочтительнее по нескольким показателям сразу. Это компактность, удобство, камеры, стеклянная задняя панель. В то же время если для вас особо не важна качественная камера на смартфоне и вы будете носить смартфон в чехле, то можете взять и А34.