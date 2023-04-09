Какой из новых Самсунгов лучше по соотношению цены и качества: Galaxy A54 или A34

Недавно компания Samsung выпустила новую линейку смартфонов А-серии. Ведущий YouTube-канала Quke.ru сравнил из них А34 и А54 и рассказал, какой лучше покупать.

В целом А34 и А54 очень близки. Разница между ними заключается в дисплее (у А34 - 6,6 дюйма, у А54 - 6,4 дюйма), в материале корпуса (у А54 задняя крышка из стекла, а у А34 - из пластика), во внутренней «начинке». Причём Galaxy А34 всё-таки ощутимо больше и по сравнению с А54 выглядит как лопата.

Процессоры стоят на Galaxy А34 и А54 абсолютно разные. На первом это Dimensity 1080, на втором - Exynos 1380. Оперативной памяти в обоих случаях - 6 или 8 ГБ. В AnTuTu немного больше баллов набирает Exynos: 507 тысяч против 474 тысяч. Но в реальности смартфоны работают с примерно одинаковой скоростью. Причём и в системных приложениях, и в играх. Большинство игр вы при этом сможете пройти на высоких или максимальных настройках графики. Также А54 греется гораздо сильнее, чем А34.

С автономностью всё у смартфонов практически одинаково. Оснащены они батареей объёмом в 5000 мА*ч и поддерживают зарядку максимум в 25 Вт. Из-за чуть большей диагонали экрана А34 живёт примерно на 5% меньше. Заряжать вы будете устройства 1,5 часа до 100%.