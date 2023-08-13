Какой из современных iPhone Pro Max самый выгодный для покупки

Какой из современных iPhone Pro Max самый выгодный для покупкиСравнили 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max и 14 Pro Max
В одном из выпусков на YouTube-канале «Нудный Обзорщик» эксперт сравнил по характеристикам и в работе смартфоны Apple iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max. Какой сегодня лучше брать?
iPhone 11 Pro Max - это первый аппарат Apple с яркостью экрана 1200 нит в режиме HDR. Это также первый смартфон с тремя тыльными камерами, поддерживающими ночной режим и технологию Deep Fusion. Фронтальная камера здесь 12 МП, причём она способна записывать видео в 4К 60 к/с. В комплекте с этим смартфоном вы также получите 18-ваттный блок зарядки.
У 12 Pro Max увеличилась диагональ экрана (с 6,5 до 6,7 дюйма), объём оперативной памяти (с 4 до 6 ГБ). Кроме того, качество ночных снимков у него улучшилось за счёт появления датчика LIDAR. Кроме того, этот аппарат позволяет снимать Timelapse в ночном режиме, а оптическая стабилизация происходит сдвигом матрицы. Фронтальная камера у 12 Pro Max почти не изменилась: эта камера получила поддержку Deep Fusion и ночной режим. Аккумулятор стал при этом меньше: 3687 мА*ч. Кроме того, в комплекте с этим телефоном вы получите лишь кабель.
iPhone 13 Pro Max практически никак внешне не изменился. Дисплей, однако, у него стал ярче (1000 нит вместо 800 нит стандартно), появилась технология ProMotion, частота обновления увеличилась до 120 Гц. Оптический зум у камеры стал 3-кратным (был 2,5-кратным). Помимо этого, в этот смартфон добавили фотографические режимы, режим киноэффекта, ProRes. Объём батареи стал у этой модели равняться 4352 мА*ч, также у неё появилась поддержка двух E-карт.
Наконец, 14 Pro Max. Вновь изменений здесь с точки зрения дизайна по сравнению с предшественником не почти никаких. На экране при этом появился новый вырез. Экран в режиме HDR тоже стал ярче: до 1600 нит. Также новое устройство обладает фишкой Always On Display. Что касается камер, то основная и широкоугольная стали чуть хуже по сравнению с объективами на 13 Pro Max. Появились также Photonic Engine, режим Action, дополнительная стабилизация видео, запись 4К в HDR, автофокус во фронтальной камере, Crash Detection, поддержка спутниковой связи. Батарея осталась примерно такой же, как раньше: 4323 м*Ач, но Bluetooth обновился до версии 5.3.
Вывод
Если вы ищете iPhone для профессиональных задач, то лучше всего взять 13 Pro Max или 14 Pro Max. А вот если вы берёте версию Pro Max по другим причинам, то можете брать любое устройство начиная с 12-й модели.