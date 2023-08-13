Какой из современных iPhone Pro Max самый выгодный для покупки

iPhone 13 Pro Max практически никак внешне не изменился. Дисплей, однако, у него стал ярче (1000 нит вместо 800 нит стандартно), появилась технология ProMotion, частота обновления увеличилась до 120 Гц. Оптический зум у камеры стал 3-кратным (был 2,5-кратным). Помимо этого, в этот смартфон добавили фотографические режимы, режим киноэффекта, ProRes. Объём батареи стал у этой модели равняться 4352 мА*ч, также у неё появилась поддержка двух E-карт.

Наконец, 14 Pro Max. Вновь изменений здесь с точки зрения дизайна по сравнению с предшественником не почти никаких. На экране при этом появился новый вырез. Экран в режиме HDR тоже стал ярче: до 1600 нит. Также новое устройство обладает фишкой Always On Display. Что касается камер, то основная и широкоугольная стали чуть хуже по сравнению с объективами на 13 Pro Max. Появились также Photonic Engine, режим Action, дополнительная стабилизация видео, запись 4К в HDR, автофокус во фронтальной камере, Crash Detection, поддержка спутниковой связи. Батарея осталась примерно такой же, как раньше: 4323 м*Ач, но Bluetooth обновился до версии 5.3.

Вывод

Если вы ищете iPhone для профессиональных задач, то лучше всего взять 13 Pro Max или 14 Pro Max. А вот если вы берёте версию Pro Max по другим причинам, то можете брать любое устройство начиная с 12-й модели.