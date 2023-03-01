Какой из старших Xiaomi выгоднее: 13 или 13 Pro

Комплектация у Xiaomi 13 и 13 Pro неплохая. Вместе с устройствами вы получаете кабели USB-C, блок питания (у 13 - 67 Вт, у 13 Pro - 120 Вт), чехол. Что касается внешнего вида, то корпус 13 Pro почему-то сделали глянцевым, а это очень непрактично. Сканер отпечатка в обоих версиях находится под экраном и работает очень быстро.

По звуку устройства стоят примерно на одном уровне. Дисплей у 13 и 13 Pro имеет размеры 6,36 и 6,73 дюйма соответственно, частоту обновления 120 Гц. Разницы в плане отображения картинки нет никакой. В ручном режиме максимальная яркость выше будет на Xiaomi 13.

Железо в обоих случаях стоит самое современное. Это Snapdragon 8 Gen 2. ОЗУ - 8/12 ГБ, постоянная память - 128/256/512 ГБ. Из минусов смартфонов, согласно тестам, можно выделить сильный нагрев до 47 и 49 градусов спустя 20 минут нагрузки.

При этом в играх ведут себя аппараты отлично. За 30 минут на максимальных настройках графики в Genshin Impact не было никаких просадок. Более того, FPS периодически был даже выше 60 к/с.

Глобальных версий смартфонов пока нет, но это вообще не проблема, так как вам хватит и базовых знаний английского, чтобы понимать всё. Google-сервисы вы тоже можете легко включить.