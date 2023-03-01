Какой из старших Xiaomi выгоднее: 13 или 13 Pro

Какой из старших Xiaomi выгоднее: 13 или 13 ProОтличаются друг от друга эти смартфоны не так уж сильно
На YouTube-канале «SMART ОБЗОР» сравнили по характеристикам и в работе новые Xiaomi 13 и 13 Pro. Какой из них лучше выбрать сегодня?
Фото: SMART ОБЗОР
Комплектация у Xiaomi 13 и 13 Pro неплохая. Вместе с устройствами вы получаете кабели USB-C, блок питания (у 13 - 67 Вт, у 13 Pro - 120 Вт), чехол. Что касается внешнего вида, то корпус 13 Pro почему-то сделали глянцевым, а это очень непрактично. Сканер отпечатка в обоих версиях находится под экраном и работает очень быстро.
По звуку устройства стоят примерно на одном уровне. Дисплей у 13 и 13 Pro имеет размеры 6,36 и 6,73 дюйма соответственно, частоту обновления 120 Гц. Разницы в плане отображения картинки нет никакой. В ручном режиме максимальная яркость выше будет на Xiaomi 13.
Железо в обоих случаях стоит самое современное. Это Snapdragon 8 Gen 2. ОЗУ - 8/12 ГБ, постоянная память - 128/256/512 ГБ. Из минусов смартфонов, согласно тестам, можно выделить сильный нагрев до 47 и 49 градусов спустя 20 минут нагрузки.
При этом в играх ведут себя аппараты отлично. За 30 минут на максимальных настройках графики в Genshin Impact не было никаких просадок. Более того, FPS периодически был даже выше 60 к/с.
Глобальных версий смартфонов пока нет, но это вообще не проблема, так как вам хватит и базовых знаний английского, чтобы понимать всё. Google-сервисы вы тоже можете легко включить.
Ёмкость аккумулятора Xiaomi 13 Pro составляет 4800 мАч, 13 - 4500 мАч. По автономности разницы между этими смартфонами практически нет: прожить они могут один рабочий день.
Xiaomi 13 полностью заряжается за 41 минуту, а на 50% - за 15 минут. Xiaomi 13 Pro при активации быстрой зарядки на 100% заряжается за 25 минут, а без этого режима - за 30 минут.
Оба устройства поддерживают беспроводную зарядку в 50 Вт и реверсивную в 10 Вт. Также у обоих смартфонов есть защита от воды по стандарту IP68.
Камеры у 13 и 13 Pro почти одинаковые. У 13-версии - основной объектив в 54 МП, телевик в 10 МП и ультраширик в 12 МП, у Pro - основная камера в 50,3 МП, телефотообъектив и ультраширик - в 50 МП.
В целом снимки в обоих случаях получаются очень схожими. Однако Xiaomi 13 делает часто фото более тёмными, на них меньше теней и деталей. То есть 13 Pro оказывается лучше и при хорошем освещении, и в более сложных сценариях. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже. С видеосъёмкой справляются оба смартфона отлично, в том числе при записи в 4К.
Вывод
Плюсов у обоих смартфонов - 13 и 13 Pro - довольно много. Но есть и общие минусы: это склонность к перегреву, отсутствие Band 20, русского языка в китайской версии. При выборе между Xiaomi 13 и 13 Pro сам ведущий выбрал бы простую версию. Отличается она от Pro только тем, что у неё похуже камера и чуть послабее вибрация. Кроме того, разница в цене между и 13 и 13 Pro составляет 15-20 тысяч.