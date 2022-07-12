Какой китайский «люксовый» смартфон лучше: Xiaomi 12 Pro или OnePlus 10 Pro

Эксперт YouTube-канала Quke.ru рассказал о достоинствах и недостатках топовых Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro.

У Xiaomi корпус глянцевый, в то время как у OnePlus он матовый. С лицевой же стороны аппараты очень похожи. Одинаковые у них даже диагонали экрана (6,7 дюйма), а также остальные характеристики дисплеев: матрица AMOLED E4, разрешение 4К, частота обновления 120 Гц.

Оба устройства также оснащены одинаковыми процессорами. Это Snapdragon 8 Gen 1 (объём ОЗУ - 8 или 12 ГБ). Однако в тесте AnTuTu OnePlus набирает только 821 тысячу баллов, а Xiaomi - почти миллион (944 тысячи баллов). Также 12 Pro нагревается очень сильно при нагрузке (настолько, что его становится невозможно держать в руках), а вот с охлаждением OnePlus 10 Pro ситуация гораздо лучше. В плане производительности устройства показывают себя одинаково хорошо. Но более стабильным всё же оказался OnePlus, подчёркивает ведущий.

Ёмкость аккумулятора у Xiaomi составляет 4600 мАч, у OnePlus - 5000 мАч. Также мощность зарядки у первого равняется 120 Вт, у второго - 80 Вт. Работает OnePlus тоже немного дольше по сравнению с Xiaomi 12 Pro. К концу тестового дня на OnePlus 10 Pro осталось примерно 20 процентов заряда, а на Xiaomi 12 Pro - 8 процентов. Заряжается полностью Xiaomi в течение 23 минут, а у OnePlus уходит на это на 8-9 минут больше.

Фронтальные камеры имеют разрешение в том и в другом случае 32 МП. Разницы между ними нет практически никакой.