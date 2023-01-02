Какой может быть система зарядки будущих iPhone

20:28, 02 января 2023
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Какой может быть система зарядки будущих iPhoneУ Apple есть интересная идея
Apple запатентовала новую систему беспроводной зарядки для iPhone. Это технология бимодальной обратной подзарядки, которая потенциально может позволить смартфону заряжать аксессуары без проводов.
Фото: Unsplash
В настоящее время система беспроводной подзарядки в iPhone ограничена большой катушкой, которая не поддерживает зарядку небольших устройств, таких как Apple Watch. Основная трудность в правильной настройке выравнивания магнитов, что может повлиять на эффективность передачи энергии.
Чтобы решить эту проблему, Apple придумала компоненты бимодального магнитного выравнивания, которые могут притягивать и удерживать пару устройств в желаемом положении. Как обычно, неясно, воплотит компания эту идею в жизнь.
Patently Apple