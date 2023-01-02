Какой может быть система зарядки будущих iPhone

В настоящее время система беспроводной подзарядки в iPhone ограничена большой катушкой, которая не поддерживает зарядку небольших устройств, таких как Apple Watch. Основная трудность в правильной настройке выравнивания магнитов, что может повлиять на эффективность передачи энергии.

Чтобы решить эту проблему, Apple придумала компоненты бимодального магнитного выравнивания, которые могут притягивать и удерживать пару устройств в желаемом положении. Как обычно, неясно, воплотит компания эту идею в жизнь.