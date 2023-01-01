Какой процессор лучше: Apple A16 для iPhone или Snapdragon 8 Gen 2 для Android

16:30, 01 января 2023
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Какой процессор лучше: Apple A16 для iPhone или Snapdragon 8 Gen 2 для AndroidВторой, например, установлен в Xiaomi 13
Процессор Snapdragon 8 Gen 2 превзошёл Apple A16 в сравнительных тестах. Не исключено, что следующие чипсеты производителей сохранят ту же тенденцию.
Фото: Qualcomm
Golden Reviewer сообщает, что SoC Snapdragon 8 Gen 2 в Xiaomi 13 отличается более высокой эффективностью. Несмотря на увеличение общей производительности на 10%, энергоэффективность большого ядра, похоже, находится на одном уровне с Snapdragon 8+ Gen 1.
Как пишет источник, Apple A16, похоже, уступает Snapdragon 8 Gen 2. В следующем поколении этот разрыв может сохраниться.