Какой процессор установят в новые доступные флагманы Xiaomi Redmi K50

По слухам, Dimensity 2000 может сравняться по производительности со Snapdragon 898. Вчера Лу Вейбин (Lu Weibing), глава Redmi, впервые упомянул чип MediaTek. В китайской соцсети Weibo он написал: «Что за чип Dimensity 2000? Все говорят нам… ». По сути, он дал фанатам высказаться о том, что они думают по поводу грядущего флагманского процессора MediaTek.

Из-за поста журналисты решили, что Dimensity 2000 будет использоваться в доступном флагмане Redmi K50. Это наиболее правдоподобное предположение.