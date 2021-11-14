Какой процессор установят в новые доступные флагманы Xiaomi Redmi K50

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Какой процессор установят в новые доступные флагманы Xiaomi Redmi K50Появились предположения
Уже скоро выйдет новое поколение процессоров для смартфонов. Помимо Snapdragon 898 от Qualcomm, у нас будет флагманский MediaTek Dimensity 2000. Возможно, он станет основой смартфонов серии Xiaomi Redmi K50.
По слухам, Dimensity 2000 может сравняться по производительности со Snapdragon 898. Вчера Лу Вейбин (Lu Weibing), глава Redmi, впервые упомянул чип MediaTek. В китайской соцсети Weibo он написал: «Что за чип Dimensity 2000? Все говорят нам… ». По сути, он дал фанатам высказаться о том, что они думают по поводу грядущего флагманского процессора MediaTek.
Из-за поста журналисты решили, что Dimensity 2000 будет использоваться в доступном флагмане Redmi K50. Это наиболее правдоподобное предположение.
Источник: Gizchina