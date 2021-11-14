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Какой процессор установят в новые доступные флагманы Xiaomi Redmi K50

Появились предположения
Уже скоро выйдет новое поколение процессоров для смартфонов. Помимо Snapdragon 898 от Qualcomm, у нас будет флагманский MediaTek Dimensity 2000. Возможно, он станет основой смартфонов серии Xiaomi Redmi K50.
Какой процессор установят в новые доступные флагманы Xiaomi Redmi K50

По слухам, Dimensity 2000 может сравняться по производительности со Snapdragon 898. Вчера Лу Вейбин (Lu Weibing), глава Redmi, впервые упомянул чип MediaTek. В китайской соцсети Weibo он написал: «Что за чип Dimensity 2000? Все говорят нам… ». По сути, он дал фанатам высказаться о том, что они думают по поводу грядущего флагманского процессора MediaTek.

Из-за поста журналисты решили, что Dimensity 2000 будет использоваться в доступном флагмане Redmi K50. Это наиболее правдоподобное предположение.

Источник: Gizchina
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