Какой смартфон быстрее из моделей за 15 тысяч рублей: Xiaomi или Infinix?

Смартфон Infinix Note 12 G96 работает на базе процессора MediaTek Helio G96, Redmi Note 12 - на Snapdragon 695. Кто же из них будет быстрее?

Первым из аппаратов запустился Infinix. И разница в скорости составила 4-5 секунд.

Набиратель номера быстрее открылся на Infinix. То же самое касается настроек, Amazon, Spotify, различных игр (Candy Crush, Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2 и пр.). Правда, Xiaomi отставал в целом всего примерно на 2 секунды.