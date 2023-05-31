Какой смартфон быстрее из моделей за 15 тысяч рублей: Xiaomi или Infinix?Redmi Note 12 и Infinix Note 12 G96 сравнили по скорости работы в играх и приложениях
Какой китайский недорогой смартфон лучше купить: Xiaomi Redmi Note 12 или Infinix Note 12 G96? И большая ли между ними разница в скорости запуска приложений и игр?
Смартфон Infinix Note 12 G96 работает на базе процессора MediaTek Helio G96, Redmi Note 12 - на Snapdragon 695. Кто же из них будет быстрее?
Первым из аппаратов запустился Infinix. И разница в скорости составила 4-5 секунд.
Набиратель номера быстрее открылся на Infinix. То же самое касается настроек, Amazon, Spotify, различных игр (Candy Crush, Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2 и пр.). Правда, Xiaomi отставал в целом всего примерно на 2 секунды.
Вывод
Xiaomi и Infinix запускают с почти одинаковой скоростью системные приложения. А вот в играх Infinix Note 12 G96 показывает себя заметно быстрее, чем Redmi Note 12.